L'Inter fa sul serio per Olivier Giroud: l'attaccante del Chelsea, che da sempre è il primo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo dei nerazzurri, è in uscita dal club inglese e vuole fortemente tornare a lavorare con il proprio ex allenatore. Nella giornata di giovedì c'è stato un incontro nella sede di Viale della Liberazione del club meneghino, come documentato dalle immagini di Sky Sport: è stata trovata una base d'intesa con l'agente Micheal Manuello e i suoi partner intermediari Morabito, Materazzi e Antonini, sulla base di 2 anni e mezzo di contratto vincolati all'approdo all'Inter in questa sessione di mercato.



MANCA L'ACCORDO COL CHELSEA - Non a giugno dunque, ma ora: manca però ancora l'accordo con il Chelsea, anche se Giroud va in scadenza proprio a giugno. I Blues nonostante la scadenza pretendono un indennizzo per liberarlo, forse per ripicca a Conte visto il modo in cui si sono lasciati, ma il calciatore vuole Inter. Al momento il Chelsea chiede 11 milioni, l'Inter offre 4, massimo 5: l'attaccante Campione del Mondo in carica ha messo in stand by Newcastle e altre offerte per priorità totale ribadita all’Inter. Ora c’è da sistemare l'accordo tra i club e non sarà scontato, ma Giroud sente spesso Conte e desidera il nerazzurro.