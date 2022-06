Il Tottenham chiede insistentemente Alessandro Bastoni ma l'Inter non intende fare alcuna cortesia ad Antonio Conte. Anzi, come spiega il Corriere dello Sport, per il proprio ex i nerazzurri alzano la posta.



“Dove può andare Bastoni? La società che lo cerca con più insistenza è il Tottenham perché è un pupillo di Conte, ma se l'ex ct lo vorrà, non avrà un trattamento di favore. Tutt'altro... Per lui la cifra sarà più alta che per lo United, altro club interessato ad Alessandro. Perché? In viale della Liberazione non hanno gradito né lo "scippo" a parametro zero di Perisic (soprattutto le modalità) né l'interessamento per Lukaku. Se gli Spurs vorranno Bastoni, non avranno sconti: 70 milioni”