Lukaku avrebbe voluto aggregarsi subito al ritiro dell'Inter per smaltire le scorie dell'eliminazione al Mondiale. È stata la società nerazzurra a consigliargli di staccare un po' per ripresentarsi al meglio della forma fisica e mentale a fine settimana prossima. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"Il belga usufruirà di qualche giorno di vacanza e si unirà ai compagni sabato. Avrebbe voluto ributtarsi nella mischia per prepararsi al meglio e iniziare a mille il campionato, ma parlando con la società e con lo staff medico, ha concordato che, dopo tutti i sacrifici fatti per recuperare dal doppio infortunio alla coscia sinistra, fosse meglio qualche giorno di riposo "attivo". Si taglierà alcuni dei 10 giorni di vacanza che gli spetterebbero e rientrerà comunque in anticipo".