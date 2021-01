Nel CdA straordinario di questa mattina, il presidente Steven Zhang si è impegnato a tal proposito, promettendo a Marotta l’arrivo di almeno due delle quattro mensilità mancanti,a partire da maggio. Ai calciatori non sono stati corrisposti gli stipendi di luglio/agosto e novembre/dicembre, il 16 febbraio ci sono le scadenze federali e la paura dei dirigenti era proprio quella di non avere a disposizione fondi per evitare il peggio. Anche e soprattutto a questo è servito il confronto odierno, col presidente collegato dalla Cina: “Il Consiglio di Amministrazione dell'Interha chiarito in una nota il club di viale della Liberazione.La garanzia è che l’Inter non subirà penalizzazioni, masiglando un’intesa collettiva col gruppo che metterebbe nuovamente al sicuro l’Inter nei confronti della Federazione. Le voci a tal proposito sono insistente e pare che già a partire da domani potrebbero esserci i primi confronti ad Appiano Gentile. La crisi economica è severa e l’Inter non è stata risparmiata, anzi… MaE adesso toccherà ai calciatori fare un passo verso la società, com’era accaduto già lo scorso autunno.