L'Inter guarda al futuro e programma i colpi di mercato per la prossima stagione con un occhio di riguardo a quei giocatori che possono partire a fine stagione a parametro zero. C'è però un dettaglio in più da considerare, perché dopo Romelu Lukaku, il club nerazzurro sta pensando di ampliare la rosa continuando a pescare dalla talentuosissima nazionale belga.



CONTATTI CON MERTENS - Il nome più caldo resta quello di Dries Mertens perché nonostante i passi avanti fatti da Aurelio De Laurentiis per provare a rinnovare il suo contratto in scadenza a fine anno, la distanza resta ampia e ancora difficilmente colmabile. In questo vuoto l'Inter sta provando ad inserirsi e ha avviato i contatti con l'entourage della punta del Napoli.



OCCHI SU VERTONGHEN - Secondo il Corriere dello Sport l'Inter non si sta fermando al solo bomber del Napoli. Nella lista del ds Ausilio c'è infatti anche Jan Vertonghen, anche lui, classe 1987 e anche lui in scadenza di contratto con il Tottenham. A fine stagione, probabilmente, Diego Godin verrà lasciato partire e il club nerazzurro sta pensando al belga (ha giocato a 3 con Pochettino) per sostituirlo a parametro zero. Il suo agente sta ascoltando offerte e quella dell'Inter sarà sul suo tavolo in tempi brevi.