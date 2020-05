L'asse Milano-Parigi è caldissimo: secondo La Gazzetta dello Sport, non c'è solo Mauro Icardi nei discorsi tra l'Inter e PSG. I nerazzurri pensano anche a due parametri zero come Layvin Kurzawa e Thomas Meunier. Attenzione, poi, alla situazione di un altro giocatore in scadenza di contratto come Edinson Cavani.