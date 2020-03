L'Inter del futuro non parlerà soltanto italiano, con l'amministratore delegato Beppe Marotta che spinge per l'inserimento in rosa di giocatori giovani ma di passaporto italiano, bensì potrebbe parlare anche abbondantemente francese. Il club nerazzurro ha infatti messo nel mirino due calciatori di quella squadra nazionale, la Francia appunto, che conquistò soltanto due anni fa il Mondiale e che, oggi, rappresentano, però, due occasioni a costi contenuti.



GIROUD - Olivier Giroud è da tempo un obiettivo degli uomini mercato dell'Inter che già a gennaio hanno provato a liberarlo dal Chelsea per regalarlo ad Antonio Conte. Non è stato possibile, ma l'assalto tornerà a fine stagione quando l'attaccante classe '86 vedrà il suo contratto scadere e sarà libero di firmare a parametro zero. I contatti con gli agenti sono costanti".



OBIETTIVO TOLISSO - La novità, secondo la Gazzetta dello Sport è però l'affiancamento anche di un altro connazionale che in quella nazionale campione del mondo non era titolare, ma una delle prime riserve. Si tratta di Corentin Tolisso, mezzala classe 1994 in scadenza 2022 con il Bayern Monaco. Il centrocampista ex-Lione vuole lasciare il club bavarese e ha un costo che non supera i 35 milioni di euro. Conte lo voleva già al Chelsea e ora tornerà alla carica in vista dell'estate.