Il mercato in entrata ha già visto numerosi movimenti, ma c'è ancora un colpo che l'Inter vuole regalarsi per l'estate: un rinnovo che blindi Mauro Icardi. Non è ancora scemato del tutto il timore di perdere il capitano per i nerazzurri, a preoccupare c'è sempre la clausola rescissoria da 110 milioni di euro valida per l'estero: il tempo va incontro all'Inter però, da oltre i confini non arrivano notizie e mancano solo undici giorni alla scadenza della clausola (15 luglio).



MISSIONE RINNOVO - L'argentino si allena con mente libera non preoccupato da questi scenari, intanto aspetta un segnale dalla società per il rinnovo. L'ad Antonello ha rivelato come effettivamente un incontro sia prossimamente in agenda ma, come riferisce Il Corriere dello Sport, c'è ancora distanza sulle cifre del prolungamento: la moglie-agente Wanda Nara ha chiesto 8 milioni a stagione, l'Inter è pronta a spingersi fino a 6,5 milioni bonus compresi, rispetto agli attuali 5,5. Confronto chiave dunque per provare a sbloccare la situazione: i nerazzurri vogliono scacciare definitivamente il fantasma dell'addio e blindare Icardi.