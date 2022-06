Via Perisic, c'è: sostituzione naturale, già programmata con largo anticipo e realizzata a gennaio abbassando. Ora però che Perisic ha deciso di accettare la corte del Tottenham di Antonio Conte, non ci si aspetti un dietrofront per il difensore ex Verona.che al momento conta Dumfries e Darmian a destra e Gosens a sinistra.Si è parlato di, che però richiedono, soprattutto il primo e il terzo, un investimento importante in termini di cartellino. Più abbordabili nomi di prospettiva come, che accetterebbero di buon grado di partire inizialmente dietro Gosens. Ma questi non sono gli unici nomi:, dopo una stagione disastrosa dei sardi in cui l'esterno scuola Milan è stato tra i pochi a "salvarsi".Tre esterni destri in rosa?, ormai una garanzia assoluta per Inzaghi, che(valutato 7 milioni dall'Inter e addirittura 15 in prima battuta da Giulini, che con il passare del tempo dovrà cedere alla volontà del giocatore di rimanere in Serie A). In pratica, in questo modo gli orizzonti di mercato dell'Inter raddoppiano: sono papabili tutti i quinti di centrocampo, non solo quelli sinistri, che possano fare al caso dei nerazzurri.