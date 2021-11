, anche per prepararsi nella maniera migliore all'attesissimo derby di domenica prossima contro il Milan,nella doppia fase della formazione di Simone Inzaghi, che dalla gara successiva contro la Juventus ha mostrato un atteggiamento tattico più accorto. Certificato da alcune statistiche che non hanno comunque influenzato il rendimento sotto porta di Dzeko e compagni.(170, solo la Roma ha fatto meglio), primi anche per assist (20), cross utili (66) e reti realizzate di testa (8) e terzo miglior dato per la media di possesso palla, con 28'34" per partita. Numeri ottenibili grazie alla qualità delle tante individualità nell'organico di Inzaghi,e, eccezion fatta per l'ultimo match contro un'Udinese molto rinunciataria nell'atteggiamento, meno propensa a stazionare stabilmente nella metà campo avversaria., hanno giocato con successo 252 palloni in avanti. Dati che, Udinese a parte (561 passaggi riusciti, 124 nella 3/4 avversaria, 286 palloni giocati in avanti riusciti) sono drasticamente calati negli impegni immediatamente successivi alla sconfitta dell'Olimpico.- Dopo un primo tempo di predominio e controllo della partita,- e ha registrato 153 palloni in avanti riusciti;, già indirizzata nel primo tempo dalla rete di D'Ambrosio. Contro i toscani, la banda Inzaghi ha collezionato, e ha giocato 82 palloni in avanti rusciti. Un altro indicatore che può segnalare la prestazione dei nerazzurri a livello di intensità difensiva (anche se il dato è condizionato dalla zona del campo in cui si verifica) è quello dei recuperi nel corso dei 90': dai 38 con la Lazio, si passa ai 42 con la Juve e ai 35 con l'Empoli, prima dell'impennata con l'Udinese (54). Dati importanti ma ovviamente non definitivi e consolidati in un arco temporale più ampio, ma che l'Inter stia cambiando pelle, mettendo per un attimo la "rivoluzione" di inizio stagione, è fuori discussione. Anche il Milan è avvisato.