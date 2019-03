Partirà, questa volta non ci sono dubbi.. Andrà via dall'Inter, ma questa volta sarà Marotta a metterlo alla porta. Per capire cosa succederà tra qualche settimana è necessario fare un passo indietro. Riavvolgiamo il nastro a gennaio, quando il croato si presenta in corso Vittorio Emanuele: chiede un confronto, manifesta il suo malessere e pone ​un insolito aut aut: "O me o Icardi". Marotta e Ausilio ascoltano, mediano, cercano di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Offerte ufficiali non ne arrivano, Perisic si convince a restare ma nonostante la scelta da parte di Spalletti di mettere da parte il nemico Maurito, il trascinatore che l'Inter si aspettava.Fallisce, insomma, l'ennesimo salto di qualità.A giugno, con tutta la calma del mondo, gli cercherà una squadra. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il cartellino del giocatore passato da Borussia Dortmund e Wolfsburg. L'addio di Perisic porterà un risparmio lordo di 7,5 milioni di euro d'ingaggio (è in scadenza nel 2022), più la plusvalenza (al 30 giugno sarà di 8,2 milioni di euro a bilancio), soldi che possono essere dirottati verso un altro big. Che abbia voglia di lottare per l'Inter.