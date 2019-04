L’Inter tratta il rinnovo di Milan Skriniar ma il calciatore potrebbe lasciare i nerazzurri. Il perché è molto semplice: serve anche una cessione per finanziare il prossimo mercato e attualmente il difensore è l’unico elemento della rosa che ha estimatori, con tanto di offerte recapitate in corso Vittorio Emanuele. Da anni si parla della cessione di Perisic e Icardi, ma stringi stringi l’epilogo è sempre lo stesso, offerte ridicole o mai pervenute. Per Skriniar, invece, il discorso è diametralmente opposto e così Marotta e Ausilio stanno considerando l’ipotesi di cedere il calciatore se messi di fronte a proposte indecenti.



UN SACRIFICIO PER CRESCERE - L’Inter chiede 100 milioni, tanti soldi, si può leggermente trattare, ma una cosa è certa: non si scenderà sotto gli 80-85. I nerazzurri, dunque, hanno già messo in cantiere la cessione del calciatore e infatti Ausilio, dopo aver bloccato Godin con molti mesi d’anticipo, è alla ricerca di un altro difensore di livello (si cerca anche tra i parametri zero). La cessione di Skriniar non è scontata ma molto probabile, un sacrificio che secondo Marotta e Ausilio potrebbe anche aiutare la rosa a crescere dal punto di vista tecnico, se in corso Vittorio Emanuele saranno in grado di reinvestire al meglio le eventuali risorse ricavate. IL SOGNO - Il difensore interessa a Real e Barcellona su tutte e non è esclusa l’ipotesi che possa finire in uno scambio di mercato. A Madrid c’è Modric, mentre i catalani hanno in uscita Rakitic. Due calciatori che piacciono moltissimo all’Inter e che in qualche modo potrebbero prendere la via per Milano. Ma attenzione, al di là dei vari sondaggi di questi periodi (vedi Bergwijn), il sogno è sempre uno e si chiama Federico Chiesa. La Fiorentina spara alto e l’Inter valuta se la fattibilità dell’investimento, ma l’idea è proprio quella di utilizzare gran parte del gruzzoletto dell’eventuale cessione di Skriniar per arrivare all’esterno azzurro.