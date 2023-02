Non c'è solo il Milan che sta pensando di dire addio al progetto condiviso di realizzare uno stadio lontano dall'attuale progetto della zona di San Siro al posto del Giuseppe Meazza. Anche l'Inter, riporta la Gazzetta dello Sport, stava lavorando in gran segreto da tempo per staccarsi dai rossoneri e portare avanti l'idea di uno stadio in solitaria, sempre a Milano, ma lontano dai problemi dell'attuale progetto.



PIANO GIA' AVVIATO - La location è top secret, l'Inter non vuole rischiare di rovinare un accordo già siglato con l'imprenditore che è proprietario del terreno privato su cui i dirigenti e la proprietà dell'Inter hanno trovato l'accordo. Il fatto però che ci siano già state visite sul campo, sopralluoghi e idee progettuali che faranno seguito al piano regolatore che il Comune di Milano presenterà a marzo, è un segnale forte di come ormai, i due club, si siano molto allontanati.



ZHANG E CARDINALE, RAPPORTI TESI - Perché però c'è stata questa svolta? Secondo la rosea il problema di fondo è il rapporto tesissimo che si è instaurato fra il presidente nerazzurro Steven Zhang e il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Il numero 1 rossonero, infatti, ha più volte promesso un incontro a Zhang sullo stadio a settembre senza mai metterlo in atto, salvo poi, a mezzo stampa, confermare la volontà di dire addio all'attuale progetto verso altre zone. Un colpo basso, che ha interrotto i dialoghi e spianato la strada a queste nuove visioni.