L'Inter freme in queste ore per Luka Modric. Perché c'è solo da aspettare, attendere la prossima mossa, quel faccia a faccia tra il croato e Florentino Perez che sarà diretto e senza agenti presenti: il presidente del Real Madrid ha saputo della volontà di Modric di provare un'esperienza diversa, ma vuole confrontarsi direttamente con lui e sarà solo lo stesso Perez a deciderne il destino. Si preannunciano tuoni e fulmini perché il presidente l'ha presa male, ma Modric ha le idee chiare: vuole l'Inter e lo ribadirà ancora.



CONTRATTO E KEITA - C'è di più, un dettaglio non secondario da aggiungere: l'Inter e Modric hanno già pronto un accordo qualora arrivasse il via libera di Florentino. Un accordo totale per il contratto del croato che ha già accettato le condizioni proposte dai nerazzurri sia come ingaggio, sia come progetto tecnico costruito attorno all'immagine di Modric come riferimento per la nuova Inter. Ma anche Luka è prudente perché sa che Perez è osso duro, ancor più dopo aver perso Zidane e Ronaldo. Intanto, l'Inter considera Modric un sogno da rincorrere come eventuale (e difficilissimo, va ribadito) regalo di Suning; ma per questo continua a trattare su altri fronti, come l'operazione Keita Baldé con il Monaco impostata in gran segreto da giorni. Le due trattative sono in piedi e l'una non esclude necessariamente l'altra; l'idea è concreta, Keita ha già accettato e l'Inter vorrebbe uno scambio di prestiti con Candreva: non c'è ancora il via libera di questa soluzione, non è escluso che ci si concentri solo sul colpo Keita se non si trovasse la quadratura completa con Candreva. Perché l'Inter vuole Baldé, pallino di Spalletti e discorso parallelo rispetto a Modric. Su cui non resta che aspettare...