Inter-Vidal, il momento decisivo. Il cileno è il sogno di Conte da mesi, da quando la spia dell'infermeria ha iniziato a lampeggiare. Sensi è tornato in campo contro il Genoa, Barella si rivedrà ad Appiano a stretto giro di posta, ma le ultime settimane hanno mostrato una rosa corta e troppo limitata. Vidal, dal canto suo, ha voglia di cambiare aria: troppo poche le sei presenze da titolare in stagione, Arturo vuole continuità e chiede di sentirsi nuovamente importante in un progetto ambizioso come quello nerazzurro, in cui ritroverebbe quell'Antonio Conte che, a Torino, ne esaltò doti e qualità. Il sì del centrocampista c'è già, ma la strada è ancora lunga.



INGAGGIO SPALMATO - La novità di giornata riguarda il contratto del cileno: secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe pronto un contratto fino al 2022, un anno più lungo rispetto all'attuale accordo con il Barcellona. In questo modo, i nerazzurri potrebbero spalmare maggiormente l'ingaggio: stanti gli accordi attuali, in Spagna, Vidal percepirà 13,5 milioni per i prossimi 18 mesi dai conti dei catalani. I nerazzurri, però, non sono disposti a cifre folli per un 32enne: per questo, Marotta ha già pronta l'offerta, un prestito con riscatto pari a 12 milioni. In caso di obbligo di riscatto (condizione che l'Inter preferirebbe evitare), Zhang non è disposto ad arrivare ai 20 milioni chiesti dagli spagnoli.