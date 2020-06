Nome nuovo per il mercato in difesa dell'Inter, che ha in pugno Malang Sarr. Il 21enne difensore centrale sinistro, da tempo nel mirino degli osservatori e promosso a pieni voti nelle relazioni stilate per chi dirige l'area tecnica, è in scadenza di contratto col Nizza. Sempre secondo Tuttosport, Marotta e Ausilio ne hanno parlato giovedì in un vertice con il suo agente Pastorello: pronto un contratto per le prossime quattro stagioni fino al 2024.



Sorpassata la concorrenza di un altro difensore che si può svincolare a parametro zero: il belga Jan Vertonghen del Tottenham, seguito pure dalla Roma. Il giovane albanese Marash Kumbulla verrebbe invece lasciato un altro anno all'Hellas Verona come promesso al presidente Setti, pronto a tenersi Dimarco e Salcedo.

Sul mercato in uscita l'Inter potrebbe sacrificare l'esperto uruguaiano Diego Godin, ma il suo ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno ha fatti arenare sul nascere i sondaggi effettuati dal Lione.