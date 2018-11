L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la coppia Lautaro-Keita e spiega come l'Inter possa contare su elementi affidabili anche in panchina.



“Dentro i secondi, con gioia. Così tanto affetto, con 60 mila tifosi intorno per un sabato sera tutto sommato scontato, andava onorato. Ci voleva qualcosa di speciale. E l’Inter l’ha trovato. La sfida col Frosinone, preludio al trittico al veleno che attende i nerazzurri, s’è trasformata in una vetrina. Quasi una seconda presentazione dei nuovi acquisti. Dentro le guest star per la festa di San Siro. Turn over filato liscio, anzi che apre prospettive interessanti. Keita Balde e il toro Lautaro, per servirvi. E per far capire che anche la panchina dell’Inter non sarà quella della Juve, ma ha la sua bella forza”.