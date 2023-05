Nelle infinite ore di attesa del derby di ritorno di Champions League se ne sono sentite di tutti i colori.. Ognuno ha diritto a coltivare sogni o timori e non sarò certo io a fargli cambiare idea. TuttaviaSinceramente non credo neppure che l’Inter, ove mai subisse un gol, si sfalderebbe come neve in una sera di maggio. Il perché lo scrissi all’andata:. Certo, può capitare che il Milan vada in vantaggio, ma con chi segnerebbe il molto eventuale secondo gol? Sarà che non impazzisco per, sarà che, per me, resta a mezzo servizio, sarà quel che sarà, ma mi chiedo chi abbia il gol nei piedi tra i calciatori milanisti. Pur non tirandomela da veggente,L’allenatore ha raccomandato compattezza perché sa che solo un Milan equilibrato e che non subisca gol nella prima mezz’ora può pensare di segnarne uno.: gestirla, facendo passare il tempo, o attaccare.e, con un risultato acquisito, dimostrare chi ha meritato di più in queste due semifinali. Non c’è dubbio che un’Inter più cinica e precisa si sarebbe qualificata dopo appena 90 minuti, ma le condizioni, per me, non sono cambiate. Il Milan, costretto a spremere qualche titolare anche a La Spezia, arranca.A parte(che non c’era) e(che non ci sarà al pari dell’infortunato) dovremmo rivedere le stesse formazioni di una settimana fa. Ma siccome, nonostante l’ottimismo sparso a piene mani dopo il recupero, Leao difficilmente potrà strappare in velocità (la cosa che gli riesce meglio), poco o nulla cambierà per quanto riguarda il tema tattico del Milan. Anzi, c’è il rischio, oltre che di perdere Leao per un aggravamento della sua elongazione, anche che rientri poco o non rientri affatto sotto la linea della palla, compromettendo proprio quello che Pioli vuole, ovvero la compattezza in fase di non possesso.. L’Inter perché non vorrà concedere le ripartenze, il Milan perché non è abituato a pressare alto e, quindi, a far salire la linea. Partita brutta? Partita tesa, tesissima. Se segna l’Inter tutto è finito e, forse, chi va in vantaggio giocherà con serenità. Se segna il MIlan prevedo contrasti forti e spigolosità.. Per il Milan equivarrebbe a rinunciare a provarci. Dunque, il piano gara è presto detto: compatti per impedire che l’Inter sfondi, ritmi volutamente bassi, interdizione delle linee di passaggio, pressing portato con sobrietà.. Sa di avere l’occasione della vita e non ha nessuna intenzione di concedere vantaggi per presunzione o dabbenaggine. Concentrati dal primo all’ultimo respiro.