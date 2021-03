Si è chiusa ieri sera la 27esima giornata di campionato con il posticipo di San Siro, che ha visto uscire il Napoli vittorioso contro il Milan, riaccendendo la lotta per la Champions e spegnendo, quasi del tutto, quello scudetto. Con l'Inter, tornata da Torino con 3 punti, ormai a +9. Il tutto condito dalle polemiche post slittamento di Juve-Napoli, il futuro di Ronaldo, gli episodi da moviola...



Su Calciomercato.com torna l'appuntamento con il nostro canale Twitch non solo per restare aggiornati in tempo reale, ma anche per dare spazio a voi e alle vostre domande con i nostri ospiti. E questa sera con Angelo Taglieri e il direttore Stefano Agresti ci sarà anche Carlo Pellegatti, per parlare del Milan, e Marcello Chirico, per chiudere con la Juventus. E nel mezzo, Massimo Chiesa per commentare gli episodi dubbi del weekend.



DUBBI, RICHIESTE O DOMANDE? FATELE QUI NEI COMMENTI O SUL NOSTRO CANALE, LE LEGGEREMO IN DIRETTA​