L'Inter inciampa pensando al futuro: la gestione con vista Bayern non paga

. Un doppio vantaggio maturato anche grazie a due interventi prodigiosi di, che prima ha murato Bonny e poi Man. Ma tra un tempo e l’altro le cose sono cambiate e mentre Chivu ha riproposto un Parma diverso,. Si era percepito che qualcosa non funzionasse, anche in alcuni uomini: Acerbi stranamente imballato, Bisseck confuso, Calhanoglu un po’ disordinato e Asllani non presente come dovrebbe esserlo un play che deve guidare la squadra allo scudetto. Ritrovarsi sul 2-0 a fine primo tempo avrebbe dovuto aiutare i nerazzurri a prendere coscienza, avrebbe dovuto condurli a saggezza perché la buona sorte bisogna anche saperla accogliere.

Chivu ha alzato il baricentro come naturale che fosse, nel tentativo di trovare un gol nei primi 20 minuti e quando il gol è arrivato,. Un peccato, perché non capita spesso di poter usufruire di jolly, quelli che invece erano stati concessi ai nerazzurri. È successo che quando il Parma ha accorciato le distanze, con l’Inter in crisi di nervi e di identità,. Un po’ come a non voler uscire da uno spartito, come a non volersi adeguare al contesto che la partita stessa stava imponendo. Avrebbe fatto comodo un, avrebbe avuto senso spostaredavanti alla difesa e togliere Asllani. E. Così la famosa frase “pensiamo una partita alla volta”, ripetuta anche da Darmian a fine primo tempo, è sembrata più frutto di un luogo comune che di una reale intenzione.

, visto cheè uscito per una botta,andava gestito dopo il rientro,avverte ancora fastidio al ginocchio enon ha ancora i 90’ nelle gambe. Farris è stato molto onesto a fine partita: “”, ha spiegato il vice di Inzaghi. D’altronde i nerazzurri stanno resistendo a tante difficoltà, ma non bisogna perdere la stella polare:. Se solo i nerazzurri non avessero dilapidato il generoso contributo della buona sorte, se veramente avessero pensato una gara alla volta, probabilmente staremmo parlando di un altro risultato.