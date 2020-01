Il futuro di Matteo Politano è lontano dall’Inter e dal nerazzurro, ma non è detto che sia lontano da Milano, perché nel frattempo il Milan insiste per averlo e ha già ottenuto la preferenza del calciatore, che preferisce quella rossonera a qualsiasi altra piazza. L’Inter ascolta, ma intanto rifiuta la prima proposta del Milan, una richiesta di prestito che in viale della Liberazione non vogliono proprio prendere in considerazione. Servono cash, i nerazzurri vogliono monetizzare dalla cessione di Politano per potere poi investire. Lo scambio con Kessié è un’idea lanciata dal Milan e portata avanti dagli agenti, Marotta invece continua a preferire il contate.



PUPILLO - Anche perché oltre a Vidal ed Eriksen, i nerazzurri hanno un altro obiettivo per la mediana: quel Gaetano Castrovilli della Fiorentina, che a sua volta è interessata a Politano. Anche per questo l’ipotesi Milan, nonostante la preferenza del calciatore, non è ancora decollata. L’Inter vuole tenere aperta la pista toscana per una questione di convenienza (Castrovilli piace molto), ma nonostante tutto non ha intenzione di ostacolare le preferenze di Politano. Ovviamente a una condizione e cioè quella che il Milan sia disposto a comprare e pagare.