"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Romanzata,, immaginata. Ma, a grandi linee, il colloquio tra il presidente dell’, Sir Chips, e il manager dei Gunners, Unai, deve essere andato più o meno così. Pratica usuale, nel, quella di mettere la società proprietaria del cartellino del giocatore che tu vuoi comprare spalle al muro.Un po’ come(Giovanni Storti e Giacomo Poretti) in, che vogliono smascherare, e far uscire allo scoperto, le origini meridionali del(Aldo Balio). Ed eccolo lì, l’inganno della cadrega, quella mela, più avvelenata di quella servita aPrima l’accordo con l’esterno croato, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione e contratto sino al 2023; poi lo stesso Perisic che va chiedere la cessione a Zhang, Marotta, Ausilio e Spalletti, con il neo amministratore delegato e l'allenatore che aprono alla cessione.. 5 milioni di prestito oneroso più un diritto di riscatto a 35.Niente da fare. L’Arsenal si era tenuto uno spazio libero, lì sulla fascia, e resterà tale.No, rosa incompleta per l’Arsenal:non morde la mela avvelenata, non cade nell’inganno della cadrega londinese, si tiene stretto Perisic (caduto lui vittima dell'inganno, come ha raccontanto Luciano Spalletti in conferenza) e proverà a recuperarlo.@AngeTaglieri88