Ad un certo punto l'Atalanta è stata vicinissima, poi l'Inter è riuscita a ribaltare il risultato del Tardini, mettendo nuovamente gli uomini di Gasperini a distanza di sicurezza. Questo è quanto scrive la Repubblica, che spiega come Antonio Conte non si sia contenuto in tribuna.



“Una tardiva fiammata di carattere e un po’ di fortuna. Così negli ultimi minuti, forse oltre il proprio merito, un’Inter a corto di idee è riuscita a ribaltare il risultato contro un ottimo Parma. Le reti di De Vrij e Bastoni, due difensori in gol di testa, consentono ai tifosi interisti di continuare a sperare nel secondo posto in campionato, oltre che nell’Europa League d’agosto. Se il pari casalingo contro il Sassuolo ha certificato la fine dei sogni scudetto, una sconfitta a Parma, probabilissima fino all’84’, avrebbe ripiombato i nerazzurri nella zona di classifica che è stata loro nel biennio di Spalletti. L’Atalanta, che avanza al ritmo di sei vittorie in altrettante partite, incalza. E invece no. Antonio Conte, squalificato e relegato in tribuna, al Tardini è potuto esplodere in un’esultanza liberatoria per i due gol finali”.