Non c'è solo il mercato dei grandi nomi. Inter e Juventus guardano al futuro, giovani da prenotare e talenti su cui mettere le mani: nell'ultimo appuntamento in sede pochi giorni fa, infatti, Marotta e Ausilio si sono mossi con il Chievo anche per due prospetti decisamente interessanti. Il portiere Gabriel Brazao del Cruzeiro da prendere in sinergia sulla lista ma non solo, l'Inter si è attivata anche per Emanuel e Samuele Vignato, in particolare il primo obiettivo concreto dei nerazzurri che stanno provando a prenotarlo.



SFIDA APERTA - Emanuel Vignato è un trequartista classe 2000, gioca nel Chievo come il fratello Samuele classe 2004, promettono davvero benissimo. Il primo è già nel giro delle Nazionali Under, l'Inter si è informata e vuole anticipare la concorrenza della Juventus che sul Vignato 18enne si è mossa da settimane: l'idea è allargare l'affare anche al fratello Samuele così da portarli entrambi in nerazzurro, mentre la Juve ha valutato anche l'opportunità di acquistare Emanuel Vignato insieme ad un altro club (Sassuolo e Sampdoria sono molto interessate). Il Chievo sta facendo le sue valutazioni, il ds clivense Romairone ne ha parlato anche con Paratici prima di affrontare il discorso con Ausilio e Marotta. Due gioiellini made in Italy da prenotare: l'Inter ha lanciato un'altra sfida alla Juve.