Le strategie per il centrocampo iniziano a chiarirsi. Con Kulusevski nel mirino, De Paul sempre gradito e un', perché entrambe le finestre dovranno andare di pari passo. La volontà precisa di Antonio Conte garantita alla dirigenza è di dare un'come Kulusevski, ma senza disdegnare opportunità di esperienza e già vincenti come l'apprezzatissimo Vidal. Insomma, tra gennaio e giugno ci saranno almeno due acquisti in quel reparto che manterrà Sensi, Barella e Brozovic come riferimenti.- Anche per questo non è arrivato l'assalto a: sta facendo benissimo, è un giocatore di buon livello ma che non può trasferirsi a gennaio per regolamento. Ecco perché l'Inter non lo ritiene un'operazione 'da estate' quando andrà potenziata la squadra con nomi di peso maggiore:a queste condizioni e non lo vede come ideale rinforzo estivo al momento. Via libera al Napoli quindi per Amrabat, l'Inter andrà su nomi differenti subito come a giugno. Quando l'orientamento sarà simile per il centrocampo. Volere di Conte.