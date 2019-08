Vamos a enseñarle al mundo lo que es AMOR — wan (@wandaicardi27) August 4, 2019

Questa volta nessuna foto a margine, soltanto una frase che potrebbe essere molto significativa, visto quello che potrebbe voler esprimere.. L'attaccante argentino, trapela da fonti a lui vicine, non ha intenzione di lasciare la sua famiglia e vuole restare vicino a sua moglie e ai suoi figli. Decisione di cuore.Così Wanda Nara, sui social, ha probabilmente voluto evidenziare questo concetto con un tweet in lingua spagnola. Un tweet che tradotto significa "Andiamo a insegnare al mondo cos'è l'amore”.che pure gli ha prospettato solo ed esclusivamente panchina e tribuna. Il numero 9 nerazzurro non sembra spaventato da tutto questo.