I primi gol di #Lukaku in nerazzurro e non solo: gli highlights di Inter-Virtus Bergamo 8-0 pic.twitter.com/f4icrAR8rz — Inter (@Inter) August 11, 2019

Giornata di amichevole per. I reduci dell'amichevole con il Valencia e coloro che sono rimasti ad Appiano Gentile perché non convocati da Antonio Conte sono stati impegnati in un'amichevole contro la Virtus Bergamo che ha visto i nerazzurri trinofare per 8-0. Doppietta per Vecino, apparso in grande spolvero, e poker per Lukaku. Ecco il video degli Highlights.