L’Inter rompe gli indugi ed è pronta a chiudere l’operazione Darmian. Un affare mai stato realmente in dubbio: per il club nerazzurro l’esterno del Parma è sempre stato una priorità, un colpo da mettere a segno per diversi motivi. Il giocatore piace, e tanto, ad Antonio Conte, e può ricoprire più ruoli: può essere utilizzato da terzo centrale nella difesa e tre, così come può fare il quinto di centrocampo (esterno destro o sinistro).



Costi bassi e duttilità, un mix che da tempo aveva convinto l’Inter. Che ora ha deciso di affondare il colpo: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, già oggi Darmian sarà definitivamente un giocatore nerazzurro. Risolti tutti i dettagli, al Parma andranno circa 2,5 milioni di euro. Verranno subito fissate le visite mediche, poi la firma sul contratto. E Conte avrà il jolly difensivo che voleva. Ma non è finita qui: Ranocchia, come affermato dal ds Ausilio, resterà in nerazzurro. E Marcos Alonso resta un'opportunità che, alle giuste condizioni, l'Inter è pronta a cogliere.