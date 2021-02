Lukaku e Lautaro lanciano l'Inter a + 4 sul Milan. I due centravanti segnano con continuità ma la squadra di Conte inizia finalmente ad avere tante alternative. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“In campionato Lukaku (17) e Lautaro (13) hanno già messo a segno un bel trentello, ma andateci piano a etichettare come esclusivamente lunatico questo derby. L’ha vinto l’Inter tutta insieme. Il secondo gol spiega bene il concetto. L’azione sgorga dai guanti di Handanovic come il Po dal Monviso (chi odia la costruzione bassa si rassegni), sale di tocco in tocco, Hakimi strappa potente, Eriksen serve in verticale Perisic che manda in gol il Toro. Non più terzini in fascia che crossano dalla trequarti, ma talenti offensivi (Hakimi, Perisic); non più solo interni incursori, ma anche uno di costruzione (Eriksen). E così Lukaku continua a fare male negli spazi aperti, ma ora c’è un’alternativa: l’azione manovrata di grande qualità che riesce a rifornire con più facilità le punte”.