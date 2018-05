Luciano Spalletti ha provato in tutti i modi a riprendere una partita che si stava indirizzando sui binari sbagliati, ma alla fine non ce l'ha fatta. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la panchina nerazzurra non abbia la giusta qualità per permettere al tecnico toscano di cambiare il destino del match strada facendo.



“Non si può dire che Luciano Spalletti non le abbia provate tutte. L’Inter ha finito con 4 punte, un fantasista, due giocatori propensi più all’offesa che alla difesa e al tramonto della sfida prima Brozovic e poi Borja Valero a fare il terzo centrale di difesa. Ma l’Inter, tra clamorosi errori sotto porta, occasioni sprecate per passaggi sbagliati e mancanza di lucidità, perde la sfida col Sassuolo. Troppi stravolgimenti, di ruoli e giocatori. C’è chi con i cambi raddrizza le partite, come la Juve, e chi non ci riesce. Questione di qualità della panchina, certo, ma anche di innesti giusti per l’occasione. Che l’Inter non ha avuto”.