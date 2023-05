Quanto sono, calcolatrice alla mano, per capire se sarebbe stato necessario vendere entro il prossimo 30 giugno: erano i tempi dei dubbi sue delle voci su, questioni risolte entrambe in maniera opposta (una con l'addio a parametro zero, l'altra con la permanenza e la titolarità nella cavalcata verso. Già, proprio le due finali. Che oltre all'onore e il prestigio di una coppa già sollevata e di una tutta da sognare da qui al 10 giugno, hanno portato nelle casse del club, col passare della stagione,Certo, tutto o quasi è merito del percorso europeo. 112 su 120 milioni, cifre arrotondate, sono derivanti dagli annessi e connessi del passaggio dei vari turni della competizione più prestigiosa a livello continentale. Circa 7 milioni arrivano dalla Coppa Italia, mentrecol secondo che ne vale 26. Si tratta, in grado di sanare tutte le pendenze che preoccupavano la scorsa estate. MaInnanzitutto perché chi ha deluso può comunque essere messo alla porta: è il caso di, per il quale l'ideale sarebbeper lasciar passare un anno di ammortamento e rientrare così senza gravi danni dall'investimento di 31 milioni profuso quasi due anni fa. Ammortamenti che hanno già permesso di assorbire la presenza in rosa di: l'idea-scambio con Kessié maturata a gennaio non sembra più così attuale, ma l'età del giocatore (30 anni) e la presenza in rosa dei vari Calhanoglu (che rinnoverà presto), Mkhitaryan e soprattutto Asllani è propedeutica, prima o poi, a un cambio della guardia, sia in estate o più avanti. C'è poiche, con molti meno rimpianti rispetto a Skriniar, e c'èL'Inter, pur risanate le sue casse, non è nelle condizioni di rifiutare offerte faraoniche per giocatori che non si chiamino Lautaro Martinez. E forse neanche per il Toro, che però non è mai stato così re nella Milano nerazzurra. Il Chelsea sta preparando l'assalto a Onana per la porta , in Viale della Liberazione sono pronti a reagire di conseguenza con l'opzione, pagato poco più di 10 milioni, può generare una cospicua plusvalenza anche al di sotto dei 40 milioni di cui si parlava una decina di mesi fa. Anche per l'olandese ci sono interessamenti dalla Premier League, e anche in questo caso i nerazzurri si sono cautelati con il gradimento e i primi approcci perUn'estate, insomma, senza nessun pungolo ma con l'orecchio sempre teso verso le pazzie delle supertop europee.