La Fiorentina ha finalmente dato il via alle danze al mercato, ed è intenzionata a schiacciare sull'acceleratore adeso che si è chiuso il mercato in entrata in Premier Legue. Con Pulgar del Bologna ormai chiuso, e la trattativa avviata per Pedro del Fluminense, l'ossatura della squadra viola del futuro inizia a vedersi,e si torna a parlare di cessioni. L'Inter infatti non molla Cristiano Biraghi, terzino sinistro della nazionale italiana,cresciuto in nerazzurro. I viola, dal canto loro non hanno preso una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro del giocatore, e potrebbero essere aperti anche a una cessione.



NSOKI- La Fiorentina, infatti sta seguendo da vicino Stanley Nsoki, talento del PSG. Il francese classe '99 piace a Pradè e Montella per la sua duttilità, visto che può giocare anche da centrale, oltre che essere un fluidificante di sinistra di grande prospetto. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la Fiorentina ha aumentato il pressing quando si è accorta che la trattativa tra il giocatore ed il Newcastle si è arenata. La squadra inglese aveva trovato un accordo con il PSG per circa 10 milioni, cifra che i viola spenderebbero di buon grado, offrendo però al ragazzo il minimo salariale, vedendosi rispondere con un secco due di picche.



BIRAGHI - I viola rimangono quindi alla finestra, monitorando la situazione legata al futuro di Biraghi, continuando a coltivare i rapporti con i transalpini per il giovane Nsoki. La Fiorentina, inoltre, correggere strappare ai neroazzurri Politano, che piace a Montella e potrebbe involontariamente entrare in questo giro di terzini, anche se fin qui Conte non vuole separarsi dall' esterno.