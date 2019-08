Ritorno di fiamma a ritmo di tango per l'Inter: i nerazzurri tornano su Pedro De La Vega. Fantasista classe 2001 del Lanus, De La Vega da tempo è nel mirino della società milanese che lo ha seguito più volte con Zanetti e che già a giugno lo avrebbe voluto portare in Serie A a giugno sfruttando la sponda del Genoa. Operazione bloccata per costi, ma il giocatore spinge per un futuro in Europa e l'Inter tiene vivi i contatti: De La Vega in Italia, i nerazzurri non mollano e studiano un nuovo piano.