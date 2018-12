Rodrigo De Paul non è stato fra i più positivi della partita persa ieri dall'Udinese contro l'Inter, ma i rumors di mercato attorno al suo nome non si sono spenti. Proprio l'Inter come riporta Tuttosport, lo segue in vista della prossima stagione e dal trequartista argentino non è arrivata la chiusura all'addio: "In estate ascolterò le proposte che arriveranno".