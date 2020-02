L'Inter pensa al presente con un occhio al futuro, osservando i giovani che stanno facendo bene in Serie B: Marotta e Ausilio continuano a seguire con attenzione la stagione del terzino destro del Pescara Gabriele Zappa, classe 1999, che si sta segnalando per un'annata molto interessante e ultimamente ha persino cominciato a fare gol. Il club nerazzurro, dove è cresciuto, lo ha venduto a titolo definitivo ma ha mantenuto il diritto di riacquisto su di lui, per una cifra vicina ai 4 milioni di euro: questo per continuare a controllarlo, visto anche gli ottimi rapporti con la società abruzzese, e decidere quando richiamarlo alla base. Per Zappa infatti è pronto un percorso da Serie A: diversi club hanno chiesto informazioni per acquistarlo.