Con la vittoria sulla Sampdoria, l’Inter si è rimessa in careggiata e si tiene in corsa per lo scudetto. I nerazzurri non possono sbagliare però, a cominciare dal match casalingo con il Sassuolo che, a guardare le quote, è tutto in discesa. Gli uomini di Conte sono infatti nettamente favoriti, a 1.40, l’impresa dei neroverdi vale 7.50, alta anche la quota pareggio, a 5.00. Sicurissimi della vittoria interista anche gli scommettitori, il 97% ha puntato sui padroni di casa. Sugli scudi la coppia Lukaku- Lautaro Martinez, la LuLa non ha mancato l’appuntamento con il gol contro la Sampdoria toccando, in tandem, quota 30 gol in campionato. La loro firma sul match sembra certa anche stavolta, con il belga marcatore a 1.80 e l’argentino a 1.95. Gol in entrambi i tempi a 7.50 per Lukaku, a 9.00 per Lautaro. Nel Sassuolo, l’uomo più pericoloso è Caputo, a 4.25.