. Anzi,. L’Inter si è presa la Supercoppa italiana con tre gol () al termine di, perché l’ha giocata una squadra sola (l’Inter per l’appunto) contro. Non siamo nemmeno a metà stagione e: meno nove dal Napoli in campionato, fuori dalla Coppa Italia agli ottavi (e in casa) per opera di un Torino in inferiorità numerica, sconfitta pesante, per non dire altro, nel derby della Supercoppa d’Arabia.(sarebbe lo scudetto) ,(affronterà un Tottenham in piena crisi), ma dopo uscirà certamente, consapevole che nel resto d’Europa è più dura che in Italia.e la conferma che(che se lo è mangiato)(che l’ha regalato). Il resto l’ha fatto. Il misterioso affare(ieri in campo dal 65’ al posto di Brahim Diaz) racconta della sproporzione calmorosa tra investimento e rendimento., non riesce a motivarlo, in pratica non lo fa rendere come (forse) potrebbe.Alla vigilia, chi esplicitamente (il direttore di Calciomercato.com Gianni Visnadi), chi in maniera più sibillina (io),. Nessuno, credo, si aspettasse un divario tanto netto, una facilità di subire gol così manifesta, un’inerzia così palese., su assist di Barella, ha segnato dopo appena dieci minuti., su assist di Bastoni, ha raddoppiato al 21’. In entrambi i casi la difesa rossonera si è fatta sorprendere. Nel primo caso, come Barella, partito sul filo del fuorigioco. Nel secondo,Questo è avvenuto non tanto e non solo perchè la linea difensiva era alta (se si fa, bisogna far scattare il fuorigioco), ma perché. Kjaer, tra l’altro, ha tenuto in gioco Barella, gli altri non hanno saputo scalare all’indietro su palla scoperta. Anche perché la palla ha viaggiato veloce, sempre di prima. Va detto con chiarezza che l’Inter, oltre a strameritare il successo, non ha atteso, dunque non è ripartita. Ma, casomai, ha comandato a piacimento., sul quale(scavalcato dal rimbalzo) prima di insaccare con un pregevole esterno destro sul secondo palo.Simoneha rivendicato il successo come “importantissimo”: E, in effetti, tutti i trofei lo sono. Tuttavia anche l’allenatore dell’Inter deve ricordare almeno un paio di cose. La prima:. La seconda: ammesso che, come la scorsa stagione,. Sia l’anno scorso che quest’anno l’Inter aveva e ha la rosa più forte, più ampia, più guarnita.. Tuttavia all’Inter si va per cogliere il massimo, non per due successi che fanno contorno. Per una volta, però,. L’Inter si è spesa in tutte le fasi, è arrivata prima sulla palla, ha fraseggiato con precisione, ha proposto soluzioni offensive in quantità, senza mai speculare sul vantaggio.