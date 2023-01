L'Inter di Inzaghi è tornata “pazza”, dopo qualche anno di costante crescita. I nerazzurri sono altalenanti, capaci di grandi prestazioni (Barcellona l'esempio più eclatante) e altrettanti tonfi. E allora la Gazzetta dello Sport torna indietro a una conferenza stampa di Conte, in cui l'allora tecnico nerazzurro spiegava chiaramente il concetto della squadra che avrebbe voluto.



“Questa Inter è una scintilla, non è dinamite. La differenza l’aveva spiegata Antonio Conte in una delle tante conferenze turbolente in nerazzurro: una squadra—scintilla alterna exploit a flop, non garantisce stabilità, proprio come questa Inter, che scherza col Diavolo e poi crolla con l’Empoli. Dinamite, ovvero esplosioni continue, indipendentemente dall’avversario, è ciò che si chiede adesso a Simone Inzaghi, soprattutto in campionato”.