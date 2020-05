L’Inter ritiene non applicabile il protocollo della Figc e da lunedì non si presenterà in ritiro. La società nerazzurra, rompe gli indugi chiedendo una sostanziale modifica ai contenuti diffusi dalla Federazione. "Alla Pinetina è impossibile rispettare le misure di sicurezza previste dal protocollo, non ci sono abbastanza camere e anche gli spazi non sarebbero sufficienti. Al momento siamo i primi ad esporci, ma non saremo gli unici, tante altre società esprimono le stesse difficoltà": questo il messaggio lanciato dalla società di viale della Liberazione, che per bocca del proprio amministratore delegato, Beppe Marotta, aveva già manifestato enormi dubbi nell’assemblea di ieri, trovando la sponda di tanti altri club.



SOS DELL'INTER - Quella dell’Inter non è una guerra alla Federazione, ma una presa di coscienza. La società nerazzurra manda il proprio SOS: "Così non ce la facciamo, non abbiamo gli strumenti per rispettare il protocollo che, non obbligandoci ad alcun ritiro, ci mette nelle condizioni di abdicare". Questa la sintesi, adesso la palla passa ad altre società e in fine alla Federazione. L'Inter, intanto ha compiuto il primo passo, con le misure indicate dalla Federazione e accettate dal Cts, non tornerà agli allenamenti collettivi.