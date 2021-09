L'Inter ha subito il palleggio dello Shakhtar per lunghi tratti ma alla fine ha sprecato 5 occasioni da rete. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se sarà un “fiuuu” oppure un “mannaggia” grande come una casa l’Inter lo scoprirà solo leggendo la classifica finale del gruppo che ieri s’è complicata non poco. Qui non è ancora chiaro se si tratti di un punto da tenersi stretto o un’occasione sprecata. L’Inter è sotto ritmo, il campo sembra il doppio di quello di San Siro contro l’Atalanta, il possesso dello Shakhtar impressionante (per lunghi minuti i nerazzurri non toccavano palla), ma alla fine le occasioni sono di Inzaghi. Cinque. E belle grosse”.