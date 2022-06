Alessandro Bastoni non sarà ceduta e anzi, per evitare sorprese la prossima estate è pronta a rinnovare nuovamente il suo contratto fino al 30 giugno 2026. L'attuale intesa con l'Inter era stata siglata lo scorso giugno fino al 2024 con aumento a 2,8 milioni annui, ma presto si arriverà ad un nuovo accordo per evitare l'inserimento di altri club come il Tottenham che lo ha corteggiato a inizio estate.