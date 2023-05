, infilando il terzo successivo in campionato come non le capitava tra la sospensione e la ripresa del torneo a cavallo del Mondiale. Ma soprattutto, al di là della prova di forza tecnica, fisica e caratteriale,E così adesso sono due i punti di vantaggio sulle rivali giallorossonere, con un ulteriore bonus da non trascurare in caso di arrivo a pari punti, perchéNumeri a parte, che comunque contano, i nerazzurri lanciano un altro avviso ai loro avversari, in campionato, in coppa Italia e soprattutto in Champions League, perchéNon a caso è la prima volta che l’Inter vince con sei gol di scarto e soprattutto senza Lukaku, rimasto sino alla fine in panchina ad applaudire le doppiette di Lautaro e Dzeko, dopo l’autorete iniziale di Gaich e il gol del 2-0 di Calhanoglu.Il Verona riesce a ipnotizzare l’Inter soltanto nella prima mezz’ora perché poi crolla di schianto, vittima dei propri limiti testimoniati dal terz’ultimo posto e anche della sfortuna che da sempre accompagna i più deboli. Lo 0-0 che sembrava resistere senza emozioni, per l’inconsistenza dei gialloblù e l’impotenza dei nerazzurri, svanisce improvvisamente quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dallo specialista Calhanoglu,Costretto per la prima volta a scoprirsi, il Verona fa un altro regalo all’Inter concedendo spazi preziosi che. E non è finita perché, dopo un’altra ripartenza centrale,E così la squadra di Inzaghi segna tre gol in sette minuti, un record per il suo campionato in altalena.Basta un tempo per capire che mai come stavolta il turnover premia le scelte del tecnico. In attesa di sfidare la Roma, sabato all’Olimpico,Capitan Handanovic, però, è il primo a non far rimpiangere i titolari perché, come il suo collega Onana evitò lo 0-2 domenica scorsa contro la Lazio, lui nega a Verdi e poi a Gaich la possibilità di segnare, mentre De Vrij guida senza affanni il trio arretrato tra D’Ambrosio e Acerbi, spostato dal centro a sinistra. La differenza di valori emerge soprattutto in mezzo al campo, perché Brozovic dirige senza problemi tra Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne pronti a rifornire la coppia Lautaro-Dzeko.- Mentre Inzaghi pensa già al confronto diretto con la squadra di Mourinho, Zaffaroni si preoccupa della prossima sfida-salvezza a Lecce e così dopo l’intervallo richiama Verdi e Lazovic, rilanciando Duda e Doig. E’ la prova della resa, che offre all’Inter la possibilità di dilagare e infattiMa anche stavolta, come nel primo tempo, l’Inter non si accontenta e umilia ciò che rimane del Verona conE a questo punto, tra una sostituzione e l’altra, Inzaghi può rilanciare anche il ventenne esterno Mattia, che aveva già giocato negli ultimi minuti contro il Lecce. Potrebbe bastare così, mache nemmeno il Var e Orsato possono cancellare.: 31'. p.t. Gaich aut., 36' p.t. Calhanoglu, 38' p.t. Dzeko, 10' s.t. L. Martinez, 16' s.t. Dzeko, 47' s.t. L. Martinez: (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien (dal 17' s.t. Coppola), Ceccherini (dal 37' s.t. Cabal); Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi (dal 1' s.t. Duda), Lazovic (dal 1' s.t. Doig); Gaich (dal 24' s.t. Djuric). All. Zaffaroni.(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (dal 12' s.t. Bellanova), de Vrij, Acerbi; Dumfries (dal 20' s.t. Zanotti), Mkhitaryan (dal 20' s.t. Gagliardini), Brozovic (dal 32' s.t. Asllan), Calhanoglu, Dimarco (dal 12' s.t. Darmian); Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.: Orsato