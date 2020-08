Una semifinale di un torneo continentale, l’, gara secca, o dentro o fuori. L’si avvicina alla sfida con lo Shakhtar con la giusta dose di ansia e trepidazione.Il Toro, proprio lui, ambito dal Barcellona catastroficamente sconfitto dal Bayern in Champions. La Coppa dalle grandi orecchie, il torneo in cui Lautaro, in questa stagione, ha dimostrato di essere già un top player assoluto, un attaccante in grado di determinare.Lunedì sera sarà dentro o fuori, eliminazione diretta. E Antonio Conte, in attacco, non potrà contare su Sanchez, infortunato.Ecco che allora non si può più aspettare. Non c’è piano B, servono i gol di Lautaro, per riscrivere la storia europea dei nerazzurri, ferma, di fatto, al trionfo di Madrid che regalò il Triplete a Mourinho.. Lautaro ha sempre voluto giocare per una squadra in grado di competere (e vincere) in tutte le competizioni, vincere l’Europa League rappresenterebbe un segnale importante.L’Inter per il futuro dell’argentino è comunque tranquilla. Il Barcellona attraversa un mare in tempesta, e comunque se non venderà Suarez lascerà perdere, almeno per un anno, Lautaro. Per questo non filtra più preoccupazione in casa nerazzurra: