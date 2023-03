Prima della pausa per le nazionali, la Serie A propone una giornata contrassegnata dai derby: quello d’Italia, in programma a San Siro domenica sera, e quello di Roma, calendarizzato qualche ora prima. L’Inter vuole provare a cancellare gli ultimi 13 anni perché, in campionato, ha battuto la Juventus solo in 4 occasioni. Nerazzurri, secondo gli esperti Sisal, che potrebbero infrangere questo tabù poiché sono dati vincenti a 2,00 contro il 4,00 dei ragazzi di Allegri mentre si scende a 3,40 per il pareggio. La sfida è sempre stata tiratissima come dimostrano i nove Under, offerto a 1,72, usciti negli ultimi 12 incroci. Sono tanti i fattori che potrebbero indirizzare un match del genere: un goal da fuori area, a 3,25, un autogoal, pagherebbe 9 volte la posta o anche un consulto del VAR, in quota a 3,00. Lautaro Martinez non segna ai bianconeri, in Serie A, da tre anni e sogna di interrompere il digiuno già domenica sera magari schiodando proprio la sfida dal punteggio inziale: il Toro primo marcatore si gioca a 5,50. Sbloccatosi in Europa League, Dusan Vlahovic non vuole più fermarsi e punta sempre più in alto: la doppietta del bomber serbo all’Inter pagherebbe 26 volte la posta. Le luci, domenica, non si accenderanno solo a San Siro perché l’Olimpico è pronto per regalarsi un derby con vista Champions visto che le formazioni capitoline sono divise da appena due punti. La Lazio prova a invertire la tendenza degli ultimi anni visto che non vince due derby in Serie A, nella stessa stagione, dal 2011-12. Gli espert vedono la Roma leggermente favorita a 2,75 contro il 2,85 dei biancocelesti con il pareggio in quota a 3,00. Le due famose vittorie della Lazio di 11 anni fa furono entrambe per 2-1: lo stesso risultato esatto per i padroni di casa si gioca a 11,50, quota invariata per un successo dei ragazzi di Mourinho. Non mancherà l’intensità in mezzo al campo: un’espulsione, a 3,15, o un calcio di rigore, a 2,80, potrebbero diventare protagonisti del match. Ma nell’ottica di un match ricco di reti, l’Over è offerto a 2,40, anche un Ribaltone, dato a 9,25, potrebbe fare la sua comparsa sul prato dell’Olimpico. Difficilmente Ciro Immobile sarà della sfida, così Maurizio Sarri si affida a Pedro e Felipe Anderson, entrambi dati a 5,00 per far male alla retroguardia romanista. Giallorossi che puntano decisi su Paulo Dybala e Tammy Abraham: la Supercoppia di Mourinho protagonista, con assist dell’argentino e gol del bomber britannico è in quota a 12. Il Napoli capolista, vincente a 1,80, vola a Torino ospite dei granata, successo a 5,00, in un ottimo stato di forma. Il Milan, tre punti a 2,20, sarà di scena alla Dacia Arena contro un’Udinese che prova un colpaccio offerto a 3,40. Momenti opposti si sfidano al Franchi di Firenze: la Fiorentina, a 1,60, è favoritissima per centrare la quarta vittoria in fila in Serie A contro un Lecce il cui trionfo, dopo tre stop consecutivi, pagherebbe 6 volte la posta.