Tanti auguri ache ha debuttato a San Siro nel nuovo ruolo di club manager nerazzurro festeggiando i suoi 59 anni con lo, Handanovic e compagni potranno così mettersi. A prescindere da che cosa succederà a Bergamo, Inzaghi può essere molto soddisfatto per la prima vittoria in casa, anche se. Al di là dei limiti degli uomini di Gotti, ci sono però iin cui la difesa protegge bene Handanovic, alle spalle di un centrocampo esaltato dalle accelerazioni di Barella e dalla spinta sulle fasce della D2 Dumfries-Dimarco. E come se non bastassero gli spunti dei singoli, ecco una, dopo gli sprechi dello scorso anno contro Milan e Bologna, perché l’Inter non si ferma mai, né dopo l’1-0, né dopo il raddoppio di Calhanoglu e tantomeno nel finale quando i nuovi entraticonfezionano l’azione del definitivo 3-0, a dimostrazione di un organico di prima qualità.L’Inter parte a testa bassa, ma finisce sempre in fuorigioco: quattro volte nei primi 3’ che esaltano la tattica studiata da Gotti. I tre difensori in linea,, non si limitano infatti ad aspettare Lukaku e compagni in area di rigore, ma li anticipano regolarmente giocando a ridosso dei cinque centrocampisti Gyasi, Bourabia, Sala, S. Bastoni e Reca, nel 3-5-2 identico a quello dell’Inter in cuiTrappola del fuorigioco a parte, infatti, si gioca a una porta e soltanto l’abilità di Dragowski rinvia la resa dello Spezia.Rispetto alla prima partita vinta al 95’ a Lecce, Inzaghi schiera la difesa titolare con il confermatoin linea con De Vrij e Bastoni, ma soprattutto al posto di Gosens, c’èsulla linea dei cinque centrocampisti che si mette subito in luce con le sue incursioni a sinistra, imitato daa destra. E proprio l’olandese, dopo il gol vittoria all’esordio, è il primo a sfiorare l’1-0, che però arriva soltanto dopo 35’ di assedio nerazzurro, un po’ per le parate di Dragowski e un po’ per gli errori di mira di Lautaro e dello stesso Dumfries.che esalta l’affiatamento della Lu- la.Mai in partita, lo Spezia non riesce a reagire e può ringraziare, perché soltanto una sua acrobatica deviazione di piede nega il raddoppio a Lautaro. Poi la traversa respinge il colpo di testa di Lukaku, cui segue una conclusione fuori misura di Lautaro., perché bastano 7’ nella ripresa per scacciare i cattivi pensieri di una possibile beffa. Lukaku battaglia alla sua maniera in mezzo all’area riuscendo a far arrivare il pallone all’avanzato Skriniar e sul rimpallosi trova il pallone sul destro che vale il 2-0.La timida e tardiva reazione dello Spezia non crea mai pericoli al disoccupatoe allora nell’ultima mezz’ora Inzaghi può rilanciareche rilevano l’applauditissimo Lukaku e il preziosissimo Dimarco. Classico esempio dipensando ai tanti impegni di questo agosto compresso che poco dopo inducono il tecnico nerazzurro a risparmiare anche Lautaro e Barella, sostituiti da. E a dimostrazione della qualità dell’organico e della mentalità dell’Inter, proprio due dei quattro nuovi entrati firmano il gol del 3-0 finale. Il merito principale è diun facile pallone da mettere in rete., dopo la resistenza iniziale dello Spezia che Gotti cerca invano di svegliare con i cambi, senza mai utilizzare