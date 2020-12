L'Inter e Conte non hanno smesso di pensare a Gervinho, scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come non sia però semplice, per il Parma, fare a meno dell'ivoriano.



“L’altro capitolo delicato è quello dell’attaccante. In attesa che Pinamonti individui la soluzione a lui più congeniale, in casa interista resta sempre in pole position il nome dell’attaccante ivoriano Gervinho, la freccia del Parma. Conte lo avrebbe voluto già estate, figuriamoci ora… Ma bisogna fare i conti con le esigenze della società emiliana, in piena lotta per la salvezza. Con chi lo potrebbe sostituire?”