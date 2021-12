Che per rinforzare il centrocampo segue con attenzione, che piace tanto ma non esclude l’uruguaiano, uno che Marotta insegue da tempo. Non ci sarà domani sera El Leon, fermato da un fastidio ai flessori della coscia destra.Ma Nandez potrebbe rivedere presto la Scala del calcio.Il Cagliari continua a fare resistenza, ma il giocatore continua allo stesso tempo a chiedere la cessione. Qualche settimana fa il suo agente, Pablo Bentancur, aveva ammesso che il presidente Giulini “ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Il presidente ci ha dato la sua parola, c’è la clausola ma ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”. Ecco, la clausola.Il Cagliari pagò Nandez poco più di due anni e mezzo fa 17 milioni di euro per portarlo in Sardegna, eOra, queste cifre post Covid non sono replicabili, e difatti uno sconto è sicuro. Ma l?inter deve stare attenta, perché il giocatore è seguito anche dale daldi Conte., perché un calciatore con le caratteristiche dell’uruguaiano farebbe eccome comodo. Potrebbe giocare sia da esterno di destra che da mezzala, nel 3-5-2 di Inzaghi. Intanto domani non se lo troveranno davanti. Chissà se gli lasceranno un posto auto a San Siro.