Tra i nomi sul taccuino di Piero Ausilio c’è anche quello di Hamed Junior Traorè, centrocampista ivoriano di proprietà dell’Empoli. I nerazzurri seguono da diversi mesi il ragazzo della Costa d’Avorio e a svelarlo è lo stesso Fabrizio Corsi, presidente del club toscano, ai microfoni di Radio Radio: “ Traore ce lo hanno chiesto 3 squadre, una è l'Inter, non Napoli e Roma. Tre giorni fa ci ha chiamato anche un club francese che fa stabilmente la champions”.



L'INTERESSE DELL'INTER - Queste le parole del numero uno dell’Empoli, che sa di avere in casa un calciatore molto interessante. Il classe 2000 si fa riconoscere per ottima struttura fisica e padronanza dei propri mezzi. Nonostante la giovane età, infatti, osservandolo giocare sembra di trovarsi di fronte a un calciatore ben più maturo, sia per intelligenza tattica che per piglio. Ecco perché Ausilio e Marotta hanno immediatamente acceso i radar e intensificato i contatti per questo ragazzo che al primo anno in Serie A, a quasi 19 anni (li compirà a febbraio), ha già collezionato 16 presenze.