L'Inter si prepara a dire addio a fine stagione a Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non sta vivendo la sua stagione migliore e, anzi, sta toccando forse il punto più basso della sua avventura in nerazzurro. Per questo, date le richieste provenienti da Chelsea, Tottenham, Real Madrid e Barcellona, la dirigenza dell'Inter, secondo il Corriere dello Sport, sta iniziando a pensare ad una cessione milionaria da non meno di 30 milioni di valutazione.