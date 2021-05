A sinistra sarà rivoluzione, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport nel presentare il futuro mercato dell'Inter, che prepara l'addio di Young e Perisic per mettersi alla ricerca di un profilo più adatto a Conte.(contratto in scadenza il 30 giugno). L’avventura del croato in nerazzurro sembra essere arrivata al capolinea, nonostante sia riuscito alla fine a ritagliarsi comunque un ruolo da protagonista nel viaggio scudetto dell’Inter:. E dopo due stagioni comunque positive, col Triplete col Bayern nel 2020 e il tricolore quest’anno, la prossima estateMagari sperando anche in un Europeo da protagonista”.Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei nomi da tenere sotto osservazione è quello di Federico Dimarco, esterno attualmente in prestito al Verona, con un'opzione di riscatto da parte dei gialloblù.sotto la guida di Ivan Juric. E sono tanti i motivi che rendono importante il rientro alla base di Dimarco. Intanto per un discorso tecnico: Dimarco ha spinta offensiva, progressione e piede molto educato su calcio da fermo”.“E poi c’è una lista di possibili nuovi titolari, dove i nomi in ballo sono quelli di lungo corso. Profili internazionali, di esperienza e personalità, per un nuovo salto di qualità.. Conoscono la Serie A e hanno voglia di ritornare a sentirsi importanti dopo stagioni difficili in Inghilterra.su cui però servirebbe un sacrificio importante. L’Inter resta vigile, in attesa di notizie. Profili individuati, ora non resta che aspettare l’input della proprietà”.